Calciomercato Lazio, anche il Betis sulle tracce di Luiz Felipe

Calciomercato Lazio, un’altra squadra si aggiunge alla corsa per il cartellino di Luiz Felipe: il punto della situazione

Non solo Atletico Madrid e Siviglia interessate a Luiz Felipe. Anche il Betis, infatti, starebbe visionando la situazione, in attesa di affondare il colpo nei prossimi mesi. Lo riporta elgoldigital, che parla anche dei vecchi interessamenti della squadra biancoverde per un affare poi mai andato in porto.

Il brasiliano andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e il rinnovo con la Lazio appare al momento ancora lontano.