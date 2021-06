Calciomercato Lazio, esterno d’attacco cercasi: idea Bernardeschi

Calciomercato Lazio, esterno d’attacco cercasi: sull’agenda di Tare ci sono Bernardeschi ed Orsolini

Sarri porta il 4-3-3 alla Lazio. Il cambio modulo – plasmato sul vecchio 3-5-2 inzaghiano – spingerà il club ad intervenire sul mercato, soprattutto in attacco, dove si cercheranno due esterni non presenti in rosa.

Da Insigne ad Ilicic, passando per Bernardeschi ed Orsolini: sono tanti i nomi fatti. Come riporta La Repubblica, le candidature di questi ultimi due sono le più forti e le più probabili. Bernardeschi è legato alla Juve fino al 2022: il ritorno di Allegri e il palco europeo possono giocare a suo favore per l’eventuale permanenza, ma in caso di separazione la Lazio potrebbe affondare il colpo.

Orsolini, invece, è seguito sia dal Milan che dal Napoli, ma l’ostacolo più importante è rappresentato dal Bologna stesso che chiede almeno 20 milioni per lasciarlo partire.