Calciomercato Lazio, arriva l’ufficialità della cessione di Berisha

Ieri era uscita la notizia, oggi arriva l’ufficialità tramite una nota del club tedesco: Berisha va al Fortuna Dusseldorf in prestito

La rosa della Lazio continua a sfoltirsi: dopo l’uscita di Durmisi, arriva anche quella di Valon Berisha.

Ieri si era intensificata la voce di una sua cessione in prestito con diritto di riscatto al Fortuna Dusseldorf, questa mattina è arrivata l’ufficialità tramite un comunicato ufficiale sul sito del club tedesco. Il centrocampista starà in Germania per tutto il resto della stagione, con l’opzione del riscatto per la stagione futura. Anche il giocatore su Instagram conferma l’avvenuto trasferimento, come lo conferma anche il comunicato della società capitolina. Alla Lazio era venuto con tante aspettative grazie anche alla sua super prestazione all‘Olimpico in Europa League, ai tempi del Salisburgo quando giocò proprio contro i biancocelesti. Con Inzaghi non ha mai trovato tanto spazio, colpa anche dei suoi ripetuti infortuni. Berisha va a Dusseldorf per ritrovare quella condizione fisica che lo aveva consacrato a livelli importanti.