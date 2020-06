Calciomercato, il Fortuna Dusseldorf retrocede. Berisha torna alla Lazio

Berisha tornerà alla Lazio. Il Fortuna Dusseldorf è retrocesso matematicamente, la salvezza era una condizione per il riscatto

Il Fortuna Dusseldorf è matematicamente retrocesso e, automaticamente, Valon Berisha non sarà riscattato. La salvezza infatti poneva le condizioni per la permanenza del giocatore e il riscatto del cartellino dalla Lazio, come dichiarato tempo fa dal ds del club: «Berisha sta facendo benissimo, ha alzato il livello della squadra. Se ci dovessimo salvare la sua permanenza sarebbe l’obiettivo principale. Non vogliamo però esercitare il diritto di riscatto, la crisi ha colpito anche noi, e la Lazio nel caso ci dovrebbe venire incontro».

Il centrocampista ex Salisburgo tornerà quindi a Roma, piazza in cui spera ancora di poter dimostrare qualcosa.