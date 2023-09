Calciomercato Lazio, Berardi può lasciare il Sassuolo a gennaio: la rivelazione di Carnevali. L’ad neroverde ha spiegato la situazione

Secondo quanto detto ai microfoni di Tuttosport, Giovanni Carnevali, ha spiegato la situazione su Berardi, insistentemente accostato al calciomercato Lazio in estate.

Quest’ultimo ha ammesso di non aver mai avuto problemi con la Juve, non essendoci mai stata una reale trattativa, ma solo dei contatti. In merito a una futura partenza del talento del Sassuolo, però, Carnevali non si è opposto. Anzi, quest’ultimo ha spiegato che se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente Berardi potrebbe lasciare il club neroverdo.