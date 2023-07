Calciomercato Lazio, né Berardi né Politano: chi è l’ala favorita che costa 20 milioni. È lui ad oggi il nome più caldo

Secondo il Corriere dello Sport sarebbe Karlsson ad oggi il favorito come esterno d’attacco per rinforzare la rosa della Lazio. Il 25enne esterno svedese dell’Az Alkmaar sembra quello con maggiori possibilità di trasferirsi nella Capitale. Di sicuro ha superato Hudson-Odoi, così come Politano che era stato indicato da Sarri come prima alternativa alla sua prima scelta, Berardi.

Lo stesso giocatore, sentendo le voci sull’interesse da parte di club italiani nei suoi confronti, qualche mese fa aveva confessato quali fossero le sue ambizioni e di sentirsi pronto per un salto di qualità dopo tre anni ad alto livello vissuti ad Alkmaar. In Olanda però vogliono 20 milioni per il suo cartellino, non un euro di meno.