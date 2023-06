Calciomercato Lazio, «Berardi insostituibile». Dionisi parla dell’attaccante. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo

In un’intervista a La Gazzetta di Modena il tecnico del Sassuolo, Dionisi, ha parlato di Berardi, nel mirino di diverse big tra cui la Lazio. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Berardi insostituibile, lo apprezzo molto sia a livello umano che calcistico. Allenandolo capisci che è in grado di ricoprire tutti i ruoli da centrocampo in avanti. Ha le caratteristiche per fare il numero 7, l’8, il 9, il 10 e l’11. Cinque numeri in uno. Rinunciare a lui è difficile da mettere in conto, spero tanto che resti con noi. Ma nell’eventualità che dovesse andarsene se lo sarebbe meritato »