Calciomercato Lazio, dal Belgio: Anderlecht su Lukaku

Calciomercato Lazio, dal Belgio l’Anderlecht sul terzino biancoceleste Lukaku

Potrebbe profilarsi un nuovo futuro per Jordan Lukaku. Il biancoceleste si è da poco ripreso dal lunghissimo infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo per tutta la scorsa stagione. Il belga ora è tornato a disposizione ma fa fatica a rientrare nei piani della Lazio che non lo ha neanche inserito nella lista Uefa per l’Europa League.

Come riporta nieuwsblad.be ci sarebbe proprio l’Anderlecht sul giocatore. I belga infatti hanno bisogno di un terzino sinistro e il biancoceleste sarebbe il profilo ideale: essendo cresciuto nello stesso club andrebbe ad occupare la casella dei giocatori provenienti dal vivaio; l’attuale padron del club Marc Coucke all’epoca era il numero uno dell’Ostenda, società da cui proprio la Lazio ha acquistato Jordan. Il giocatore si trasferirebbe in prestito secco da gennaio a giugno.