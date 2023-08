Calciomercato Lazio: beffa per Lotito, andrà all’Inter. Sfuma un obiettivo biancoceleste

Arriva la doccia fredda per la Lazio, che si vede soffiare via dall’Inter, un obiettivo seguito e cercato in questo mercato.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Emil Audero, portiere della Sampdoria, è vicinissimo a firmare con il club nerazzurro.