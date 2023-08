Basic, il calciatore biancoceleste secondo quanto viene riportato da Schira sarebbe finito nel mirino di un club tedesco

Oltre al mercato in entrata la Lazio è a lavoro anche per le cessioni, e Basic è finito nella lista di alcuni club. Secondo quanto viene riportato da Nicolò Schira il calciatore è nel mirino di ben due club della Bundesliga, con Lotito che chiede per il calciatore 8-9 milioni di euro.