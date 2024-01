Calciomercato Lazio, Basic in uscita: prende quota una pista italiana. La situazione attorno al giocatore

Il mercato della Lazio passerà anche per la cessione di Toma Basic. Il centrocampista aspetta l’occasione giusta per lasciare Roma e rilanciarsi in qualche altro club. In questi giorni si era parlato di un interesse del Friburgo, ma il club tedesco non sarebbe l’unico interessato.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, nelle prossime ore potrebbe prendere quota anche la pista Hellas Verona che permetterebbe al giocatore di restare in Serie A.