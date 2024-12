Calciomercato Lazio, Basic e Hysaj sempre in uscita: il club lavora alle loro cessioni. Qual è la situazione

Calciomercato Lazio, le ultime novità in vista dell’apertura del mercato invernale. Il club lavora sulle cessioni, cosa filtra

Basic e Hysaj sono pronti a lasciare la Lazio a gennaio. L’obiettivo della società biancoceleste è quello di liberarsi degli ingaggi pesante dei giocatori rimasti fuori lista, come ricorda l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Non è però semplice trovargli una sistemazione visti i pesanti ingaggi. Entrambi ormai non rientrano più nel progetto tecnico, e intanto continuano lavorare a Formello senza fissa dimora, restando in attesa di una qualcuno che bussi alle porte della società capitolina a gennaio.