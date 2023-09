Lazio-Basic, taglio che sa di addio: sirene turche per il centrocampista

Calciomercato Lazio, Toma Basic è stato tagliato dalla lista Champions: la Turchia sullo sfondo con il Trabzonspor in pole

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’esclusione di Toma Basic dalla lista Champions da parte di Sarri è un chiaro segnale lanciato al calciomercato Lazio in uscita.

Il centrocampista, che per il momento ha rifiutato tutte le ipotetiche destinazioni, non rientra più nei piani di Sarri e potrebbe decidere di accettare la Turchia: in pole c’è il Trabzonspor, con il mercato turco che chiuderà il 15 settembre.