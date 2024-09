Calciomercato Lazio, Basic IN USCITA: serve un SACRIFICIO per completare la cessione. I dettagli

Calciomercato Lazio, Basic sempre in uscita in casa biancoceleste, ma serve un sacrificio per completare la sua cessione

Come spiegato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Lazio è sempre in cerca di una destinazione per Toma Basic, giocatore fuori dai piani e che potrevve trasferirsi in uno di quei campionati dove la finestra trasferimenti è ancora attiva.

Tra questi c’è il campionato croato, con l’Hajduk che vorrebbe riportare il giocatore in Patria. Servirà però un contributo economico dei capitolini per completare questa operazione in prestito secco.