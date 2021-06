Calciomercato Lazio, Balbuena non rinnova. I biancocelesti ci pensano

Calciomercato Lazio, i biancocelesti avrebbero messo nuovamente gli occhi su Balbuena, difensore paraguaiano del West Ham

Sarri si, ma non solo. La Lazio è concentrata sull’accordo con il tecnico toscano, ma comincia a muoversi sul mercato per la prossima stagione. Un colpo in difesa verrà fatto, essendo quella biancoceleste una difesa dall’età media abbastanza alta.

Secondo il Mundo Deportivo, il difensore paraguaiano Balbuena non rinnoverà con il West Ham. Su di lui ci sarebbe il Betis e appunto la Lazio, che lo aveva già cercato in passato.