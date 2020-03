Calciomercato Lazio, Badelj e Wallace verso il ritorno a Formello e Maistro…

Calciomercato Lazio, a Formello a giugno potrebbero tornare Wallace e Badelj ma anche Maistro ora alla Salernitana

Lo stop del campionato permette di lavorare in casa Lazio a quello che sarà il futuro. Oltre ai possibili acquisti c’è anche chi in estate tornerà a Formello a fine prestito.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti Milan Badelj con molta probabilità non sarà riscattato dalla Fiorentina (riscatto fissato a 5 milioni). Stesso discorso per Wallace (15 milioni) che sta vivendo una stagione falcidiata dagli infortuni al Braga. Bene sta invece facendo Fabio Maistro con la Salernitana. Il classe 1998, se non dovesse salire con i campani in A, potrebbe approdare alla Lazio ed essere testato da Inzaghi.