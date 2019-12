Calciomercato Lazio, Badelj potrebbe non tornare a giugno

Il centrocampista croato Milan Badelj è in prestito secco alla Fiorentina dalla Lazio, ma potrebbe non tornare a casa base per il prossimo anno

Arrivato lo scorso anno insieme a Correa, la stagione alla Lazio di Badelj è stata meno fortunata rispetto a quella dell’argentino.

Dopo l’anno altalenante, infatti, è stata presa la decisione di mandare via in prestito secco il centrocampista croato:la meta scelta è stata Firenze, dove la società capitolina lo aveva prelevato a costo zero l’anno precedente. Purtroppo anche in questo campionato l’ex capitano viola sta facendo difficoltà ma qualcuno avrebbe ancora bisogno del suo apporto. Secondo La Stampa, il Torino avrebbe gli occhi su di lui per rinforzarsi a gennaio. L’operazione non è delle più semplici: i granata dovrebbero convincere Commisso a rinunciare al regista per la restante parte di campionato, ed inoltre Cairo dovrebbe soddisfare le richieste economiche di Lotito.