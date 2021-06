Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Santos Borré

Aumenta la concorrenza per un obiettivo di calciomercato della Lazio: due contendenti per il colombiano Santos Borré

La Lazio è sempre più protagonista del calciomercato in queste settimana di giugno. I biancocelesti, infatti, sono accostati a diverse operazioni, sia in entrata che in uscita, e da tempo è sulle tracce di Santos Borré.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, la concorrenza per l’attaccante colombiano in uscita dal River Plate comincia ad aumentare. Infatti, sulle sue tracce ci sarebbero anche Besiktas e Krasnodar, che avrebbero iniziato a trattare con i suoi agenti.