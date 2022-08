Calciomercato Lazio, attesa per Provedel: le sensazioni in casa biancoceleste

Calciomercato Lazio: i biancocelesti continuano ad aspettare lo Spezia per Provedel. Le sensazioni

La Lazio resta in attesa per Ivan Provedel. Per il portiere è tutto fatto, c’è sia l’accordo con lo Spezia sulla base di 2,5 milioni di euro che con il calciatore per un quinquennale. C’è soltanto da aspettare che il club ligure trovi il sostituto, con la pista Dragowski che è aperta ma non così facile da chiudere.

Ma comunque, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio resta fiduciosa per la conclusione positiva dell’affare. Provedel arriverà in biancoceleste e si giocherà le sue carte con Maximiano per un posto da titolare.