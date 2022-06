Calciomercato Lazio, attesa la risposta dell’Atalanta per Carnesecchi

Calciomercato Lazio, Lotito non ha intenzione di rilanciare l’offerta da 15 milioni per Carnesecchi: Vicario prima alternativa

La Lazio aspetta una risposta dall’Atalanta per Marco Carnesecchi. Lotito e Tare hanno messo sul piatto 15 milioni di euro bonus inclusi contro i 18 richiesti dall’Atalanta. I biancocelesti si aspettano uno sconto sulla falsariga di quanto fatto per Berisha.

Se non dovesse arrivare il via libera, l’alternativa principale resta Vicario. Capitolo secondo portiere: Sirigu in pole ma nelle ultime ore è rispuntato Sergio Rico. Lo riferisce Il Messaggero.