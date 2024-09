Calciomercato, Lazio ATTENTA: una big turca vuole Pellegrini per la fascia sinistra

Calciomercato, una big turca ha messo gli occhi sull’ex Cagliari per rinforzare la fascia di sinistra: ecco di chi si tratta

Il calciomercato in Italia si è concluso la scorsa settimana, ma per la Turchia invece ancora le squadre possono ancora assicurarsi i giocatori per rinforzare il proprio club. Questo è il caso del Galatasaray, che ci ha preso gusto dopo l’arrivo di Osimhen, e vuole guardare ancora in serie A e ha messo gli occhi su Luca Pellegrini della Lazio. A riportare la notizia, è TMW spiegando che i turchi vogliono rinforzare con l’ex Cagliari il ruolo della fascia di sinistra