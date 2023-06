Calciomercato, Lazio attenta: su Orsolini ci sarebbe anche un club di serie A

Calciomercato, sul giocatore del Bologna risulterebbe esserci forte l’interesse di un altro club di serie A oltre alla Lazio

Terminata la stagione, la Lazio si concentra sul calciomercato estivo per poter rinforzare la rosa in vista della nuova annata. Il nome che interesserebbe al club biancoceleste è quello di Orsolini, nonostante l’obiettivo è Domenico Berardi, ma stando a quanto riporta labaroviola sul giocatore bolognese non ci sarebbe solo la società biancoceleste ma anche la Fiorentina.

Il sito online spiega che il club toscano avrebbe avviato i contatti con il calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2024, e l’operazione si chiuderebbe su una base di 10-12 milioni.