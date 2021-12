Calciomercato Lazio: per l’attacco (ri)spunta Cabral

La Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca di due rinforzi per puntellare la sua rosa. In attacco rispunta Cabral, già seguito in estate

La Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca di due rinforzi per puntellare la sua rosa. Come riporta Il Messaggero, per l’attacco è rispuntato il nome di Jovane Cabral, capoverdiano con passaporto portoghese, classe ’98 dello Sporting Lisbona.

Il 23enne, sempre secondo il quotidiano, sarebbe stato vicinissimo alla Lazio l’estate scorsa, poi l’affare saltò e la Lazio chiuse per Zaccagni. Si tratta di un esterno tuttofare che può giocare anche come punta centrale e che in Portogallo sta facendo bene