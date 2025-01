Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo nel mirino dell’Atalanta: i nerazzurri stringono per il colpo. Le ultime

Calciomercato Lazio, un ex obiettivo dei biancocelesti potrebbe arrivare in Serie A: c’è l’Atalanta sulle tracce del calciatore

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Atalanta vuole fortemente accaparrarsi il cartellino di Cherki, ex obiettivo del calciomercato Lazio e in uscita dal Lione già nel mercato di gennaio per grosse cifre.

Il club bergamasco, spiega il noto giornalista, si sarebbe spinto fino a 30 milioni di euro bonus compresi. C’è comunque bisogno di tempo per chiudere la trattativa, ma tutto lascia presagire che si possa trovare un accordo.