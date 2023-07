Calciomercato Lazio, nuovo vertice: subito assalto a Torreira ma c’è il colpo di scena Cataldi

Calciomercato Lazio, subito l’assalto a Torreira: ma c’è il colpo di scena Cataldi a cui Sarri potrebbe cambiare ruolo

Come informa Il Messaggero ieri c’è stato un nuovo vertice di calciomercato Lazio in Toscana. La novità è che l’affondo sul nuovo play può partire subito, anche senza un’uscita imminente di Marcos Antonio. Lotito non ha posto nessun veto, questo perché Cataldi potrebbe diventare un jolly, anche mezz’ala il prossimo anno. Specie se dovesse arrivare Torreira, il primo obiettivo indicato.

Il Galatasaray pretende 15 milioni per l’uruguaiano, che si è infortunato mercoledì in amichevole e ieri ha mostrato una vistosa fasciatura con tanto di tutore al ginocchio: «Ha preso solo una botta, non sarà due mesi out», assicura l’agente Bentancur. Magari si potrebbe ottenere uno sconto sull’ex Fiorentina.