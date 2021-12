Calciomercato Lazio, occhi su Arthur: le ultime

Calciomercato Lazio, Arthur possibile addio alla Juve già a gennaio: spunta la pista biancoceleste. Le ultime

Continuano a girare voci di un possibile addio di Arthur alla Juve già a gennaio. Il centrocampista brasiliano, che in bianconero non sta trovando spazio, è in cerca di una nuova sistemazione.

Come riferito da Todofichajes, oltre alla pista Bayern Monaco, ce n’è anche una italiana: la Lazio. Non a caso, Pastorello, nella giornata ieri aveva svelato come, quello dell’ex Barcellona, fosse un acquisto pensato per Sarri.