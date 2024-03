Calciomercato Lazio, arriva l’annuncio su Ferguson: le parole dell’agente sul futuro del giocatore. Le ultime

L’agente di Lewis Ferguson, giocatore del Bologna tanto apprezzato anche dalla Lazio di Sarri, ha parlato ai microfoni di tuttojuve.com interpellato su un possibile interessamento del club bianconero al capitano rossoblù.

PAROLE– «Dato che Lewis è il capitano dei rossoblù, è sbagliato accostarlo a qualsiasi altro club. La sua lealtà è nei confronti dell’allenatore Thiago Motta, per i suoi compagni e per tutto il Bologna. Pensa solo a far bene qui ».