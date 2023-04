Calciomercato Lazio, arriva l’annuncio di Retegui sul futuro

Calciomercato Lazio, Mateo Retegui ha fatto il punto sul proprio futuro: la partenza in estate dal Tigre è possibile

Intervistato da ESPN, Mateo Retegui, attaccante del Tigre e obiettivo del calciomercato Lazio, ha dichiarato:

«Ora sono molto calmo, cerco di non pensarci troppo. So che è probabile un trasferimento a luglio, ma ho la testa al Tigre. Sono concentrato sul club, ho tanta voglia di giocare e segnare gol, voglio che il club faccia bene. A giugno la Nations League? Se mi dovessero chiamare, cercherò di fare del mio meglio. In caso contrario, tiferò da qui».