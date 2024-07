Calciomercato Lazio, c’è l’ANNUNCIO sul futuro di Gosens! Serie A nel FUTURO?

Calciomercato Lazio, c’è l’annuncio sul futuro di Robin Gonsens, accostato anche ai biancocelesti nelle scorse settimane

Intervistato da n-tv.de, il direttore sportivo dell’Union Berlino, Horst Heldt, si è espresso riguardo alle voci che da diverse settimane accostato Robin Gosens, seguito qualche settimana fa anche dal calciomercato Lazio, ad un possibile ritorno in Italia. Il Torino sembrerebbe il club principalmente interessato all’ex Inter.

PAROLE – «Robin ha un contratto e si sta allenando non ci sono offerte concrete per lui. Credo che quello che dicono i vari esperti di mercato siano semplicemente voci in questa fase di mercato e non replico nemmeno, non ha senso per noi dare adito a queste voci. So che è entusiasmante parlare di mercato ma quello che conta per noi è orientarci su quello su cui stiamo lavorando attualmente».