Calciomercato Lazio, l’annuncio dell’agente di Gimenez: «Ne ho parlato coi biancocelesti, la squadra più vicina è…». Le dichiarazioni del procuratore

Morris Pagniello, consulente di Santiago Gimenez e del padre Christian, cura gli interessi dell’attaccante del Feyenoord. Quest’ultimo ha parlato così del futuro dell’attaccante che ha castigato i biancocelesti in Champions e che continua ad essere un obiettivo del calciomercato Lazio.

Le sue parole a TMW: «Abbiamo già discusso con l’Atletico Madrid. Dopo che è arrivato al Feyenoord, la famiglia mi ha avvicinato e ora ci sono rapporti con il padre che rappresenta Santi in questo momento. Sono un loro consulente. Ne abbiamo parlato con Inter, Milan, Lazio e Napoli, potrebbe essere perfetto per Inter e Juve, sarebbero le opzioni migliori. È da più di un anno che dico a vari club di credere in lui, il suo valore è passato da 10 milioni a 40 in poco meno di dodici mesi. Ora le squadre più vicine a lui sono Real Madrid e Tottenham».