Calciomercato Lazio, dall’Argentina: interesse per Angileri

Calciomercato Lazio, spunta il nome di Fabrizio Angileri, terzino del River Plate. Su di lui ci sarebbe anche il Valencia

Fabrizio Angileri è l’ultimo nome fatto per il mercato della Lazio. La notizia arriva dall’Argentina, precisamente dal portale TntSport, che mette anche il Valencia nella fila delle interessate.

Il ragazzo – terzino sinistro del River Plate – è un classe 1994, argentino e con passaporto italiano, in questa stagione ha collezionato 15 presenze arricchite da 3 gol e 6 assist. Il cartellino è stimato attorno ai 5 milioni di euro. Con l’addio di Lulic e il solo Fares rimasto per la corsia di sinistra, è un profilo preso in considerazione.