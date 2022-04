Calciomercato Lazio: André Anderson vola in Brasile, giocherà al San Paolo

Calciomercato Lazio: André Anderson è volato in Brasile e giocherà con il San Paolo. Tutti i dettagli

Le vie del mercato sono infinite e così può capitare che un giocatore lasci la Lazio nel silenzio collettivo senza che trapeli nulla. Stiamo parlando di André Anderson, centrocampista italo-brasiliano, impiegato da Sarri per appena 61 minuti in questa stagione in 4 sporadiche apparizioni, classe ’99, rientrato dal prestito alla Salernitana a giungo scorso.

Il giocatore da una settimana si sta allenando con il San Paolo. Non c’è ancora alcuna ufficialità riguardo accordi raggiunti per una cessione. Il mercato nel paese carioca chiude il 12 aprile e alcune indiscrezioni parlano di un affare in via di definizione per un prestito di un anno, con il club paulista che pagherà l’ingaggio del ragazzo. Lo riporta calciomercato.com.