Empoli, Accardi categorico: «Non abbiamo intenzione di cedere Vicario»

Pietro Accardi, ds dell’Empoli, è stato categorico sul futuro di Guglielmo Vicario: ecco le sue parole in conferenza

Vicario e Maximiano sono i due nomi caldi per la porta della Lazio. A frenare ogni possibile trattativa per l’estremo difensore dell’Empoli, però, è stato il ds Pietro Accardi. Ecco le sue parole, durante la conferenza stampa di inizio stagione:

«Noi abbiamo le idee chiare sul mercato, come sempre. Abbiamo fatto un investimento importante, di questo ringrazio il presidente perché non è scontato comprare un portiere come Vicarioper una cifra importante. L’abbiamo fatto perché vogliamo tenerlo, ma è chiaro che non dobbiamo perdere la nostra forza: puntare sui giovani e prendere in considerazione offerte importanti per questi ragazzi. Vicario è un portiere dell’Empoli e non abbiamo intenzione di cederlo».