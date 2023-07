Calciomercato Lazio, Amdouni nuovo giocatore del Burnley. Le sue parole. Decisiva è stata la volontà del tecnico Vincent Kompany

Ai microfoni ufficiali del club, Amdouni, che era stato accostato anche alla Lazio nelle ultime settimane, ha spiegato il motivo del suo sbarco in Inghilterra. Le sue parole:

PAROLE– «Sono molto felice di essere qui e sono entusiasta di iniziare. Gli ultimi due mesi sono stati molto importanti per me. Ho parlato con l’allenatore e mi voleva davvero, inoltre io volevo lavorare con lui, per me è la cosa più importante. Per la carriera scegliere un buon club dove ti vuole il mister è importante ».