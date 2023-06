Calciomercato Lazio, sono due le alternative a Milik: le ultime

Calciomercato Lazio, restano due le principali alternative ad Arek Milik per l’attacco: Santiago Gimenez e Marcos Leonardo

Come riportato dal Corriere dello Sport, nel ruolo di vice Immobile sono due le alternative a Milik per il calciomercato Lazio, entrambe abbastanza costose.

Sarri non disdegnerebbe, in caso di fumata nera per il polacco, uno tra Santiago Gimenez e Marcos Leonardo. La valutazione si aggira sui 20 milioni di euro.