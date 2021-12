Calciomercato Lazio, Alessandro Rossi al Monopoli: c’è l’accordo

Il Monopoli e la Lazio hanno raggiunto l’accordo per Alessandro Rossi. L’attaccante raggiungerà i pugliesi a breve

Il calciomercato Lazio si muove in uscita. Stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, cessione in arrivo per Alessandro Rossi, attaccante classe ’97 di proprietà della Lazio: è tutto fatto con il Monopoli.

Il giocatore dovrebbe arrivare in Puglia già nella giornata di domani. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto ma potrà giocare con i pugliesi, ovviamente, solo a partire da gennaio.