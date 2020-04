Calciomercato Lazio, l’agente di Akpa-Akpro: «Lotito non si lascia scappare quelli bravi»

Calciomercato Lazio, le parole dell’agente del calciatore della Salernitana Akpa-Akpro in merito al futuro del granata

Akpa-Akpro, centrocampista e capitano della Salernitana ha fatto molto bene in questa prima parte di stagione e potrebbe essere pronto per il salto di qualità. A confermalo il suo agente in un’intervista rilasciata sulle colonne de Il Mattino.

«C’era in programma un incontro con il DS Fabiani, poi l’emergenza Coronavirus ha bloccato tutto. Akpa-Akpro è un giocatore che ha respirato aria di Nazionale, ha vinto la Coppa d’Africa ed ambisce a giocare in serie A, il suo palcoscenico naturale. La storia ha raccontato che Claudio Lotito non si è mai lasciato scappare giocatori bravi. Al momento non c’è una trattativa, ma lo sguardo è anche rivolto ad una prospettiva che intrigherebbe molto. Un accordo più ampio, con l’intervento della Lazio e il contestuale prolungamento di contratto».