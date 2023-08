Mercato Lazio, Berardi alla Juve? C’è una novità importante

Calciomercato Lazio, Domenico Berardi si allontana in maniera quasi definitiva dal club biancoceleste: le ultime sulla Juve

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la Juve ha già raggiunto un accordo con Domenico Berardi, obiettivo anche del calciomercato Lazio, in attesa di trovare quello con il Sassuolo.

Quadriennale da poco più di 3 milioni di euro a stagione, mentre in neroverde non guadagna tanto meno: questo fa capire come il giocatore abbia voglia di vestire la maglia bianconera il prima possibile.