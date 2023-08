Calciomercato Lazio, agenti al lavoro: si cerca una destinazione per Fares, giocatore ai margini del progetto

Dopo due operazioni ai legamenti del crociato, Mohamed Fares non sembra essere più dentro al progetto della Lazio.

Come riportato da il Corriere dello Sport, il club è al lavoro per cercare una destinazione giusta per il centrocampista.