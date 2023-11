Basic-Lazio, futuro scontato: Sarri gli ha comunicato questo

Basic-Lazio, destino segnato: il croato pronto a partire durante il mese di gennaio. Sarri gli ha comunicato questo

Toma Basic si prepara a lasciare Formello nel prossimo calciomercato Lazio, quello in programma a gennaio.

Il centrocampista, considerato un esubero già in estate, ha riparlato con Sarri che, come riportato dal Corriere dello Sport, gli ha ribadito di non considerarlo all’interno del proprio progetto tecnico. L’addio è praticamente scontato.