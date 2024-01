Calciomercato Lazio, addio Baldanzi: biancocelesti beffati proprio da loro. Le ultime sulla trattativa ormai conclusa

Seguito da tempo anche dalla Lazio, Tommaso Baldanzi, sembra ormai destinato a lasciare l’Empoli, per approdare nella Capitale, ma sponda Roma.

Come confermato da Fabrizio Romano, è fatta per il passaggio in giallorosso del giovane trequartista: prestito con obbligo di riscatto fissato sui 15 milioni di euro