Calciomercato Lazio, addio Acerbi: la Juventus ci pensa. Le ultime

Calciomercato Lazio: l’addio di Acerbi sembra sempre più vicino. Il difensore può restare in Italia, ci pensa la Juventus

Il matrimonio tra la Lazio e Francesco Acerbi viaggia ormai verso il divorzio, dopo gli strascichi di questa stagione. A fine campionato sarà addio e il club e il giocatore andranno alla ricerca di una nuova destinazione.

A guardare con interesse al difensore, come riportato da Il Messaggero, sarebbe attualmente la Juventus che avrebbe individuato in Acerbi l’erede di Chiellini in caso di addio del capitano.