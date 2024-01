Calciomercato Lazio, ala cercasi: sono tre i nomi nel mirino del ds Fabiani per questa sessione di gennaio. I dettagli

Come riportato da Repubblica edizione Roma, la Lazio è in cerca di un’ala con cui rinforzare il suo reparto offensivo in questa sessione invernale di mercato.

Offerto lo svincolato El Ghazi, esterno ex Ajax, mentre torna a farsi sotto l’ipotesi di un interessamente per Gnonto. Sullo sfondo c’è poi sempre Bryan Gil, spagnolo in uscita da un Tottenham dove non sta trovando spazio.