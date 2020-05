Calciomercato Lazio, non solo Escalante: altri tre colpi per rinforzare la rosa

Calciomercato Lazio, la società biancoceleste sta pianificando gli acquisti della prossima stagione

La Lazio pensa già al futuro perché indipendentemente da come finirà, se finirà questa stagione, l’anno prossimo la squadra di Inzaghi dovrà necessariamente mettere a segno alcuni colpi di mercato per rinforzare la rosa per la Champions. Un primo acquisto è già stato fatto a gennaio con Gonzalo Escalante e oltre al calciatore la società è pronta ad altri tre colpi, uno per reparto.

Come riporta il Corriere dello Sport per l’attacco l’obiettivo è Luis Suarez del Watford, autore di una bella stagione nella seconda divisione spagnola con il Real Saragozza. A centrocampo piace molto Dendoncker e Mendes potrebbe fare da intermediario con il Wolverhampton. Infine in difesa l’obiettivo è Kumbulla del Verona, sul calciatore però c’è anche la concorrenza del Milan.