Acerbi atteso ad Auronzo ma il futuro è lontano dalla Lazio: le ultime

Francesco Acerbi è atteso oggi ad Auronzo di Cadore ma il futuro del difensore è lontano da Roma e dalla Lazio

Francesco Acerbi dopo aver goduto di un periodo di ferie maggiore per gli impegni con la Nazionale, è atteso oggi sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il difensore, deciso ad andare via senza che nessuno abbia mai provato realmente a trattenerlo, è ancora a pieno titolo un giocatore della Lazio: stipendio da 2,5 milioni netti sino al 2025. Sarri non stravede per Acerbi, preferirebbe Romagnoli al suo posto, chiede un regista arretrato che tenga senza remore o indecisioni i piedi sulla linea di centrocampo.

Il centrale mancino si metterà a lavorare a testa bassa, sperando di trovare in fretta un nuovo club. Resiste l’opzione Milan ma non è il primo tra le scelte di Pioli e Maldini visto che Lotito chiede tra i 5 e i 6 milioni. Le squadre che lo richiedono lo vorrebbero a costo zero o quasi, facendo pesare l’età e la situazione. Questo non diventerà un freno o una preoccupazione per Lotito. Ora non teme che la Lazio possa assumere una posizione debole in uscita. Dovesse andare male, con tante competizioni, avrebbe un gruppo allargato, ancora più competitivo. Se lo vogliono, devono pagarlo è la linea della Lazio. Lo riporta il Corriere dello Sport.