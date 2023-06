Acerbi, quale futuro? Marotta tratta lo sconto con la Lazio. E Lotito...

Calciomercato Lazio, l’Inter vuole trattenere Acerbi in rosa: Marotta tratta lo sconto con Lotito che al momento fa muro

Il calciomercato Lazio sarà condizionato anche dalla situazione in uscita legata a Francesco Acerbi. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, l’Inter, che aveva prelevato la scorsa estate il difensore in prestito con diritto di riscatto, vuole trattenerlo ma chiedendo uno sconto sui 4 milioni di euro pattuiti un anno fa.

Al momento Lotito non ci sente: le cose potrebbero cambiare se nell’operazione entrassero due giovani come Fabbian e Zanotti.