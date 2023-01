Calciomercato Lazio: l’Inter apre al riscatto per Acerbi. Il giocatore della Lazio in prestito al club nerazzurro ha ritrovato continuità e prestazioni positive

L’indice di liquidità blocca al momento le operazioni in entrata per la Lazio, gli obiettivi di Sarri per il mercato sono ormai ben noti, per quanto riguarda l’entrate la società deve riuscire a piazzare gli esuberi, primi tra tutti Fares.

Sotto questo aspetto è più facile il soccorso arrivi da Milano più nello specifico dall’Inter, dove non passano inosservate le prestazione positive di Francesco Acerbi, ultima proprio quella con il Napoli. La dirigenza nerazzurra potrebbe quindi aprire al riscatto per il giocatore.