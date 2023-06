Calciomercato Lazio, Acerbi: i tifosi dell’Inter spingono per la sua permanenza

Calciomercato Lazio, dopo la prestazione di ieri contro il City di Acerbi i tifosi dell’Inter spingono per la sua permanenza

Il calciomercato della Lazio passa anche dalle cessioni e di conseguenza dal futuro di Francesco Acerbi il quale a suon di prestazioni si è conquistato un posto nel cuore dei tifosi dell’Inter. Dopo la partita di ieri, l’ex difensore di Sassuolo e Milan è stato invaso di messaggi social dai supporter nerazzurri, il quali spingono per la sua permanenza dopo un inizio scettico da parte loro. L’obiettivo per il club milanese è il riscatto del calciatore, che attualmente è in prestito.