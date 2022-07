Calciomercato Lazio, Acerbi ha deciso: sta aspettando questo club

Calciomercato Lazio: Acerbi è sempre in uscita e avrebbe deciso in quale squadra accasarsi

In casa Lazio balla sempre la cessione di Francesco Acerbi, non partito con la squadra per il ritiro in Germania in accordo con Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il difensore avrebbe preso una decisione.

Il centrale mancino starebbe infatti aspettando l’Inter per riabbracciare il suo ex allenatore Simone Inzaghi. La destinazione nerazzurra sarebbe la più gradita per Acerbi.