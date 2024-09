Calciomercato Lazio, il CorSera ACCUSA: «Quanto fatto COMPLICA il lavoro di Baroni. Due RIMPIANTI»

Calciomercato Lazio, l’accusa del CorSera dopo l’ultima finestra estiva dei trasferimenti: il commento sui biancocelesti

Il Corriere della Sera oggi in edicola analizza le mosse estive del calciomercato Lazio, accusando come la rosa sia incompleta per una squadra che dopo la sosta avrà una gara dopo l’altra tra campionato ed Europa, senza un attimo di respiro.

Il mancato arrivo di Folorunsho non fa che aumentare i rimpianti per quello che poteva essere ma non è stato, accentuati anche dal passaggio al Marsiglia di Mason Greenwood, vero e proprio obiettivo dei capitolini per diverse settimane.